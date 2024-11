Inter-news.it - Roma in caduta libera, KO in casa col Bologna! Juric, ore contate

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Vittoria delper 2-3. Ivanormai è ad un passo dall’esonero, dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.IN– All’Olimpico, Ivansi gioca la panchina della, dopo che in settimana è arrivato solamente un punto dalla trasferta in Belgio contro l’Union Saint Gilloise in Europa League. I giallorossi, senza Paulo Dybala che non è stato convocato per scelta tecnica, arriva ildi Vincenzo Italiano. I felsinei non riescono a vincere una partita in Champions League, ma in campionato stanno risalendo la china. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, con lache prova a farsi vedere con qualche giocata in avanti di Soulé. Al 20? brutto infortunio per Ndoye, che va a scontrarsi contro il palo su un cross basso di Orsolini. Al suo posto entra Jesper Karlsson.