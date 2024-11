Fanpage.it - Roby Facchinetti e la rapina subita nella sua villa: “Per 45 minuti mi hanno puntato la pistola al collo”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

"Ho conosciuto il terrore per la prima volta quando ho avuto in casa, insieme ai miei cari, quattrotori mascherati, vestiti di nero": lo raccontadescrivendo le sensazioni vissute quando a gennaio 2023 alcuni malviventifatto irruzione in casa sua a Bergamo.