Torinotoday.it - Ridley Scott a Torino: il regista in città pochi giorni prima dell'uscita de "Il gladiatore II"

Leggi l'articolo completo su Torinotoday.it

C'è anchein questidi novembre in cui, complici anche le Atp Finals 2024, sono davvero tantissimi i personaggi noti sotto la Mole.Oggi, domenica 10 novembre, sui canali social del Principi di Piemonte, tra un in bocca al lupo a Jannik Sinner in vista del match.