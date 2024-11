Sport.quotidiano.net - Promozione. San Miniato Basso vince in anticipo a Castelfiorentino

E’ iniziata bene la 10a giornata per le squadre pisane inserite nel girone B di, con il Sanche nell’di ieri ha vinto 2-0 (Ficarra e Di Benedetto) a, agganciandolo in classifica al 7° posto (12 punti). Oggi fari puntati sul derby tra Geotermica, 13a (8 punti) e San, 11a (9 punti). Occasionissima invece per il Saline, 11° (9 punti) che ospita il fanalino di coda Invictasauro 16° (3 punti) e ancora senza vittorie. Al comando ci sono invece i grossetani del Belvedere con 23 punti, unici imbattuti e con due sole reti al passivo.