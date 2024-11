Problemi al motore con “esplosioni”, aereo costretto a riatterrare a Fiumicino – GUARDA IL VIDEO

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) –aldurante il decollo per un volo partito da Romae diretto a Shenzen, in Cina. Secondo alcuni testimoni, si sarebbero verificate "" in fase di decollo, con il mezzo rimasto in volo per 30 minuti a 50 km dallo scalo romano. L'dell'Hainan Airlines è poi statoa .L'articoloalcon “”,ILproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.