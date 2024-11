Firenzetoday.it - Prato: si ritrova un ladro in casa, lo malmena e lo fa arrestare

Un cittadino di origine cinese residente in via Pollative, visionando le telecamere di videosorveglianza, aveva notato un’ombra furtiva proveniente dall'abitazione del padre ed avvicinarsi alla sua intenta a scalare la grondaia. E quel punto non ha esitato a uscire in strada per affrontare.