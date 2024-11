Messinatoday.it - Povertà educativa, l'ex garante degli adolescenti: "Tentata maxi rissa a piazza Cairoli"

Leggi l'articolo completo su Messinatoday.it

"Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, se non fosse intervenuta repentinamente la Polizia sarebbe finita molto male. Una trentina di ragazzini stava prendendo le misure per una. Al suono delle sirene si sono dileguati. Tra di loro tante ragazzine e infraquattordicenni". A denunciarlo in.