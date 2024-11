Posticipo Serie A, Inter-Napoli 1-1

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

22.42 Finisce 1-1 al 'Meazza' la sfida primato.Partenopei soli in vetta, +1 su un quartetto con i nerazzurri Primo tempo intenso al 'Meazza'. Partenopei in vantaggio sugli sviluppi di un corner al 23': calcia Kvara, tocco di Rrahmani per la 'zampata' di McTominay. Il pari lo realizza Calhanoglu con una bomba da 25 metri che piega le mani a Meret (43').Nella ripresa forcingDimarco al 52' scheggia il palo.Anguissa tocca Dumfries in area, per Mariani è rigore,ma Calhanoglu stavolta sbaglia e colpisce il palo (74'). Resta l'1-1.