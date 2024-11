Foggiatoday.it - Pitbull si avventa contro un uomo: l'intervento di un vigilantes evita il peggio

Leggi l'articolo completo su Foggiatoday.it

siun anziano,di unil. E' successo intorno alla mezzanotte di ieri, in piazza Aldo Moro, a Foggia, dove - per cause al momento inspiegabili - un cane, che era al guinzaglio di un, si ètolo stesso con morsi.