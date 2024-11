Sport.quotidiano.net - Perugia Ternana 0-0, derby al piccolo trotto

, 10 novembre 2024 – Finisce zero a zero ilumbro, conche si devono accontentare di un punto a testa. Accorti i padroni di casa, manovriera la squadra ospite ma alla fine l’occasione vera è una e una sola: la crea laad inizio ripresa con Donati che per due volte si vede respingere da Gemello altrettanti tiri da distanza ravvicinata. Per il resto le emozioni sono veramente poche. Davanti ai circa 9mila spettatori del “Renato Curi” (1.100 i tifosi ternani), ildi Zauli recupera Angella che gioca dall’inizio, ladi mister Abate lascia gli acciaccati Cicerelli e Romeo in panchina (per il primo solo un quarto d’ora, alla fine). E’ laa ‘fare’ la gara: la fitta rete di passaggi porta nel primo tempo due volte alla conclusione dalla distanza, con Curcio e Aloi.