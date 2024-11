Unlimitednews.it - Pasalic e un autogol, l’Atalanta batte l’Udinese in rimonta

BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria sofferta, ma preziosa.vince 2-1 contrograzie alla rete die all’di Tourè dopo un primo tempo in cui la squadra di Gasperini ha faticato parecchio: ottava vittoria in campionato, sesta consecutiva, ma soprattutto primo posto in classifica insieme al Napoli, in attesa del big match di San Siro contro l’Inter. Al ritorno dalla sosta ci sarà la trasferta di Parma, altra gara in cui la Dea vuole continuare a stupire.Tante occasioni, due gol annullati e un ritmo abbastanza alto. Il solito dominio nerazzurro è stato gestito dai bianconeri (oggi in maglia gialla) durante tutto l’arco del primo tempo, la banda di Gasperini ha fatto fatica a trovare la soluzione giusta: il primo squillo è stato di Retegui, poi il numero 32 ha trovato la rete del vantaggio, ma Di Bello ha poi annullato l’azione perchè la palla ha toccato Lookman, in evidente posizione di fuorigioco.