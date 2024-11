Pisatoday.it - Pallavolo: vittoria al tie break per la Verodol Casciavola

Ancora un tievincente per laCBDche piega il Blu Volley Quarrata ed allunga a due la serie positiva. Tagliagambe deve fare a meno di Messina e Barsacchi e così lancia nello starting six per la prima volta la classe 2006 Corsini che va ad aggiungersi a Lilli in palleggio.