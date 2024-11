Oasport.it - Pallamano femminile, Salerno raggiunge Erice al comando in Serie A1. Ariosto sorprende Cassano Magnago

Cambia volto la classifica diA1 dopo la prima parte dell’ottava giornata della regular season. Jomiaggancia in vetta alla graduatoria assoluta AC Life Styleche nei prossimi giorni recupererà il proprio match contro Lions Sassari visti gli impegni in European Cup.Le Arpie si collocavano in cima alla graduatoria in solitaria alla vigilia di questo week-end in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo che, in settimana, hanno decretato il 5-0 d’ufficio in favore proprio delle Arpie nello scontro diretto con il. Il risultato è quindi cambiato a favore delle siciliane che in Lombardia avevano chiuso con il punteggio di 21 pari.In attesa di affrontare Sassari, duello che non dovrebbe dare problemi alla compagine di Trapani in programma per il 23 novembre,condivide la leadership del campionato tricolore con Jomiche ha meritatamente primeggiato per 30-22 sul campo nemico di Brixen Südtirol.