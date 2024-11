PALINSESTI 17-23 NOVEMBRE 2024 | THIS IS ME LIBERA BELVE GRANDE FRATELLO AL SABATO

Leggi l'articolo completo su Bubinoblog

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 17 al 23Rai1D: Italia-Francia (Nations League)L: L’Amica Geniale 4 (2/5) 1°TvM:(1/4) newM: Serata UNICEF (Venier)G: Don Matteo (5/10) 1°TvV: The Voice Kids (2/6)S: Ballando Con Le Stelle (9/12)Canale 5D: La Rosa della Vendetta fineL: La Talpa (3/6)M:M:Is Me (1/3) newG: Endless Love 1°TvV: Il Patriarca 2 (2/6) 1°TvS:Altre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai2D: The Rookie 1°TvL: da definireM:(1/5) newM: Stucky + The Bad Guy (4/6) 1°TvG: da definireV: film da definireS: S.W.A.T. (1/6) newItalia 1D: Le Iene ShowL: Scontro Tra TitaniM: Big Game: Caccia al PresidenteM: xXx: Il Ritorno di Xander CageG: Le Iene Presentano: Inside RV: Una Notte al Museo 2S: I Croods 2Altre segnalazioniIl 17/11, ore 17:00 – Tennis: ATP FinalsAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: Nowhere Special: Una Storia d’Amore 1°TvL: Lo Stato delle CoseM: Amore CriminaleM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Sapiens: Un Solo PianetaRete 4D: E’ Sempre Cartabianca di Domenica (4/4)L: Quarta RepubblicaM: È Sempre CartabiancaM: Furo dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: Lo Chiamavano Trinità.