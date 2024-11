Infobetting.com - Padova-Novara (lunedì 11 novembre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

Continua a volare spedito in vetta al girone A della Serie C ildi Andreoletti che a Crema ha colto l’undicesima vittoria in 13 gare e che si appresta ad affrontare nel posticipo del quattordicesimo turno ildi Gattuso. Biancoscudati che hanno il passo della corazzata pronta ad ammazzare il campionato gia in autunno: imbattuti con il miglior attacco e la miglior difesa e .InfoBetting: Scommesse Sportive e