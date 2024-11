Lanazione.it - Operazione. Pedibus: il punto in Comune

Andare a scuola a piedi in sicurezza senza inquinare e senza problemi di parcheggio: lo sviluppo del progettosarà al centro dell’incontro di martedì alle 12 in palazzo comunale tra l’assessora alla mobilità Cristina Sanzò, l’assessore alla transizione ecologica Marco Biagioni, la responsabile del progettoper Legambiente Elena Canna e i dirigenti scolastici insieme ai referenti per la mobilità degli istituti comprensivi e delle scuole primarie della città., promosso a Prato partire dal 2019, ha visto il progressivo incremento delle linee per le scuole primarie in tutta l’area urbana, fino alle attuali 18. L’obiettivo elè adesso quello di far crescere ulteriormente il progetto aumentando le linee esistenti e quindi la fruizione da parte degli studenti. Per farlo sarà fondamentale veicolare alle scuole e alle famiglie il senso di questa iniziativa e il suo valore educativo e ambientale: ilè impegnato nello sviluppo della mobilità alternativa senza l’utilizzo di mezzi privati.