Novaratoday.it - Novara, principio di incendio in un negozio del centro

Leggi l'articolo completo su Novaratoday.it

Nella mattinata di ieri, sabato 9 novembre, un mezzo dei vigili del fuoco del comando diè intervenuto incittà per undi. L'episodio è avvenuto in unall'angola fra via Rosselli e vicolo Palazzo Civico.Non si sono registrati grandi danni e non sono.