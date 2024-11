Liberoquotidiano.it - "Nettuno non vi fa sentire bene": il segno in difficoltà, l'orscopo

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

ARIETE Bellissima domenica, conferma le sensazioni sbocciate in ottobre - questo autunno può diventare il punto di svolta della vita professionale o sentimentale, secondo le vostre aspirazioni. Come un viaggio sentimentale nel passato, così è la Luna che inizia il transito in Pesci e faun delizioso brivido nel cuore, datevi alla passione. Nello stesso momento si fail felice aspetto di Mercurio che incidesui vostri affari, comunicazioni, viaggi. Annunciati guadagni. TORO Ancora qualche raggio freddo della Luna in mattinata, provoca una strana agitazione in tutto il corpo, ma non appena raggiunge i Pesci la vostra mente inizia a lavorare a pieno ritmo, come se si fosse liberata di un parapetto che impediva di pensare e guardare oltre il muro. Mercurio, lavoro e denaro, vi sostiene e voi riprendete, anche se è domenica, le iniziative rimaste bloccate.