Quicomo.it - Nel Villaggio di Natale alle porte del Comasco è già aperta la grande pista di pattinaggio al coperto

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

In Brianza a Giussano (alledel, comodissima per chi abita a Mariano Comense, Carugo, Arosio e Inverigo che sono i paesi confinanti) apre a partire da venerdì 8 novembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, in Piazza Oriana Fallaci (all’interno del contesto del Parco.