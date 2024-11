Musica per la prima volta in Italia la band di Marilyn Mazur

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

La percussionista e compositricesuonerà per laincon la suafondata nel 2015: Shamania. L’artista ha collaborato con Miles Davis, Gil Evans e Wayne Shorter consolidando la sua reputazione mondiale a metà e fine anni ’80, così come la sua carriera con Jan Garbarek in seguito. Ma anchedi allora, la percussionista e compositriceaveva già realizzato progetti significativi per conto proprio. La fondazione di Shamania,composta da dieci donne:, Hildegunn iseth, alla tromba e al corno, Sissel Vera Pettersen, sassofone e voce, Josefine Cronholm, voce, Lisbeth Diers, ai conga, Ida Gormsen, al basso, Lis Wessberg, al trombone, Makiko Hirabayashi, al piano e Lotte Anker al sax, è legata allo spirito sciamanico si basa e all’idea di un moderno raduno tribale di forzeli femminili che si concentra interamente su ritmo, corpo e voce in un contesto sperimentale e sulla sfida di trovare un terreno comune.