Calcionews24.com - Moviola Fiorentina-Verona, l’episodio arbitrale chiave del match

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

delvalido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/25delladeltra, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli.Nessun episodio da segnalare, con l’arbitro che ha condotto in maniera corretta la gara.