Cataniatoday.it - Morto il pedone investito ad Adrano lo scorso 25 ottobre

Leggi l'articolo completo su Cataniatoday.it

E’il 74enne Stefano Santangelo che, lo25, era statoda un’autovettura mentre attraversava la strada in via 4 Novembre ad. L’uomo è deceduto all’ospedale “Garibaldi” dove era ricoverato dal giorno dell’incidente, come riporta Tv. L’uomo era stato.