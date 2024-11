Laprimapagina.it - Morte di Fabio Correale, operaio della ditta Recycling: il cordoglio dell’Autorità Portuale

, 38 anni,specializzata in lavori portuali, è morto domenica mattina mentre era impegnato in lavori di scarico di una nave che trasporta cippato di legno, materiale usato negli impianti a biomasse del crotonese, attraccata alla banchina del porto industriale., al momento del decesso, stava lavorando nella stiva.Ancora da stabilire le cause, che potrebbe essere scaturito da un malore. Sono in corso indagini da parte degli inquirenti. Sul posto è intervenuto il medico legale per i primi rilievi sul corpo dell’. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto di Crotone. Sul posto sono presenti anche Polizia e Carabinieri. Al momento sono stati sottoposti a sequestro la nave, la gru utilizzata per le operazioni di scarico e il cantiere