Monza-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – Lascende in campo per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo il trionfo di Europa League contro il Porto, che è valso il primo posto in solitaria nella classifica generale, i biancocelesti volano aper affrontare i brianzoli. La squadra di Nesta, grande ex della partita, è a caccia di .L'articoloin tv proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.