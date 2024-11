Quotidiano.net - 'Ministro israeliano Dermer in Usa per tregua in Libano'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Nell'ambito dei tentativi di raggiungere un cessate il fuoco in, ildegli Affari strategiciRonè volato negli Stati Uniti sabato sera per incontrare alti funzionari della Casa Bianca, dopo essere stato anche in Russia la settimana scorsa. Lo riferisce Ynet spiegando che negli ultimi tempi delegazioni russe e israeliane hanno avuto colloqui sulla situazione nel nord di Israele, bombardato da oltre un anno da Hezbollah dal, la cessazione delle ostilità con l'Iran e un accordo di cessate il fuoco con Hamas a Gaza.