Ilgiorno.it - Milano, incidente nella notte in via Caldara: gravissima motociclista di 25 anni

, 10 novembre 2024 – Terribiledi oggi, domenica 10 novembre, a. L’allarme è scattato intorno alle 4 in via Emilio, in zona Porta Romana, all’altezza di via Orti. Per cause ancora in corso di accertamento la moto guidata da una ragazza di 25si è scontrata con un’auto. Ad avere la peggio la giovane. Le condizioni della ragazza sono subito apparse critiche: ha riportato gravi ferite ed è stata portata in codice rosso in ospedale, al Niguarda di. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso – un’ambulanza e un’automedica inviate dalla centrale di Areu -(Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) anche la polizia locale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.