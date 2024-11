Migranti in Albania domani udienza di convalida sui trattenimenti

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sono fissate per, a quanto apprende l’Adnkronos, le udienze dideiper i setteportati venerdì scorso in. Per un ottavo migrante, sempre richiedente asilo, risultato vulnerabile dopo l’arrivo era stato disposto il rientro in Italia. Lo scorso 18 ottobre i giudici del sezione specializzata in materia di immigrazione .