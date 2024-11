Fanpage.it - Migliaia di persone stanno clonando gli animali domestici dopo la loro morte

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

La clonazione è vietata in diversi Paesi eppure è un'industria in crescita. In Europa un nuovo laboratorio sta spedendo oltreoceano campioni criogenizzati per creare cloni di cani e gatti defunti: quanto costa il processo e perché non dovremmo creare la copie dei nostri