Medvedev-Fritz oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

A che ora e come seguire, incontro valevole per il Gruppo Ilie Nastase sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. Entrambi sono reduci dalla prematura eliminazione al Masters 1000 di Parigi-Bercy, un incidente di percorso che si è rivelato utile per preparare al meglio l’ultimo evento stagionale del massimo circuito. Si tratta solamente del secondo scontro diretto tra i due giocatori, che l’ultima volta hanno incrociato le loro racchette nel mese di agosto del 2022. In quell’occasione erano i quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati, con il russo che riuscì ad imporsi in due parziali abbastanza tirati. Anche in questa circostanza saràa partire favorito sulla base delle quote dei bookmakers. Si prospetta, tuttavia, un incontro molto equilibrato ed aperto tra due tennisti che durante questa stagione hanno raggiunto una finale Slam: il sovietico agli Australian Open mentre il californiano agli US Open.