Medvedev-De Minaur in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Daniilse la vedrà contro Alex Denel secondo match di round robin delle ATPdi. Entrambi i tennisti hanno iniziato il proprio cammino con una sconfitta, ma in maniera diversa. Il russo ha infatti ceduto in due set a Fritz, perdendo la testa e dando l’impressione di non averne più in questo finale di stagione. L’australiano invece ha fatto il possibile ma ha potuto ben poco contro il più quotato Sinner. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà, che sulla carta e in queste condizioni di gioco è superiore a De. Quest’ultimo ha però già ottenuto delle vittorie (3-6 nei precedenti) e darà senz’altro filo da torcere all’avversario.RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYe Descenderanno in campo martedì 12 novembre non prima delle ore 14.