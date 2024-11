Liberoquotidiano.it - **Mattarella: 'sfide globali richiedono concordia mondiale, paradossali guerre e contrasti'**

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Pechino, 10 nov. (Adnkronos) - "Vi sono davanti all'umanità tante, che nessun Paese da solo può affrontare:che riguardano il clima che sta cambiando per cercare di controllare i mutamenti; la salute globale; l'economia in cui sovente tanti soggetti economici sono svincolati da regole di qualunque Stato e non hanno regole. Questo richiederebbe una, una convergenza per affrontare insieme questecomuni dell'umanità ed è paradossale che stia avvenendo il contrario in questo periodo, che si sviluppino lee si alimentino". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di un'intervista all'emittente cinese Cgtn nel programma 'Leaders talk'.