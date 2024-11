Agi.it - Mattarella: "Concordia mondiale per affrontare le sfide dell'umanità"

AGI - È importante "abbattere le barriere" e avere un mercato più libero, perché "mercati aperti e collaborazione commerciale significano interessi comuni che vengono coltivati. E questo è l'antidoto alle contrapposizioni e alla guerra". È fondamentale che la Cina faccia sentire la sua voce in Medio Oriente e si adoperi per mettere fine all'aggressione russa e che nel mondo si recuperi uno spirito di "globale" perleche l'ha di fronte. Ma occorre sempre considerare che c'è un veicolo essenziale per diffondere pace e stabilità: è quelloa cultura, ricorda Sergio Mattarella. "Può dare visione, dà visione, ed è il veicolo per la pace più forte, perché cerca di far comprendere quali sono le responsabilità, le esigenze", dice il Capoo Stato, "è importante quello che può fare la cultura".