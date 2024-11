Ilpiacenza.it - Maserati (M5s): «Ospedali periferici essenziali per la salute»

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

«Glirivestono un ruolo fondamentale per il benessere delle comunità nelle aree decentrate». Lo afferma Silvana, candidata alle Elezioni Regionali per il Movimento 5 Stelle. «Strutture come l'ospedale di Bobbio, nel cuore della Val Trebbia, hanno il potenziale per.