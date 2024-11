Iltempo.it - Maria De Filippi vs Milly Carlucci, chi la spunta nella sfida del sabato sera

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri,9 novembre 2024, vedono su Rai1, in primata, il settimo appuntamento con la nuova stagione di Ballando con le stelle condotto da, affiancata dai giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, totalizzare una media di 3.359.000 spettatori pari al 24.4% di share, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale 5 Tú sí que vales diDe, a sua volta giurata affiancata da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con la conduzione di Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara e gli ospiti speciali Christian De Sica, Ilary Blasi, Peppe Vessicchio e Andrea Pennino, segna il 25.1% pari a 3.538.000 spettatori, in crescita rispetto alla settimana scorsa e vincendo lata.