Manovra: dal 2025 tutte le ricette mediche saranno elettroniche

Arriva la dematerializzazione dellecartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Lo prevede un articolo, il 54, della legge di bilancio, come anticipato da “La Repubblica”. La norma stabilisce che “le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (Sasn) e dei cittadini sono effettuate nel formato elettronico”. Questo con l’obiettivo di “potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico”.le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, a dover assicurare l’attuazione della norma, mediante le autorità competenti per territorio.