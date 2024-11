Salernotoday.it - Lutto a Battipaglia, addio allo storico gelataio Ercolino

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

per la scomparsa dello. Era stimato da tutti per la sua gentilezza e per i suoi gelati (in particolare al limone) che anni fa costavano 100 lire. In tanti si recavano nel suo bar anche per giocare a flipper. Il doloreLa notizia della sua.