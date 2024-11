Lapresse.it - Londra, re Carlo e la principessa Kate alla cerimonia per i caduti in guerra

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

ReIII e ladel Galles,Middleton, hanno partecipato domenica aal Remembrance Sunday (domenica della memoria), l’annuale ricorrenza in onore dei soldati del Regno Unitoin, un segno che la famiglia reale sta lentamente tornandonormalità dopo un anno in cui il sovrano e lasono stati costretti a stare fuori dscena pubblica dopo aver ricevuto diagnosi di cancro.In un eventopresenza anche del primo ministro britannico Keir Starmer,ha deposto una corona di fiori al Cenotafio, il monumento in pietra nel centro diche funge da punto focale per onorare idel paese.ha osservato dbalconata del vicino Ufficio per gli Affari Esteri, del Commonwealth e per lo Sviluppo, come è tradizione. Aè stato diagnosticato un tipo di cancro non rivelato a febbraio, il che lo ha costretto a rinunciare alle apparizioni pubbliche per due mesi per concentrarsi sul trattamento e il recupero.