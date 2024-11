Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 del mondo debutta a Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel primo match delle ATPdell’Inalpi Arena didi Jannik. il numero 1 deltrova l’australiano Alex de, uno degli uomini con cui si trova meglio allo tennistico, come dimostrano in modo chiaro i precedenti.I numeri, infatti, sono molto chiari per il classe 2001 di Sesto Pusteria: 7-0, con l’aussie che ha vinto l’ultimo set con lui quattro anni fa a Sofia. Per la quinta volta su otto i due si trovano l’uno di fronte all’altro in condizione di veloce indoor: il terreno migliore per, che quest’anno lo ha sconfitto in finale a Rotterdam nello scorso febbraio.Tutte le indicazioni degli ultimi giorni lasciano trasparire un’eccellente forma da parte di Jannik, determinato a portare a casa per la prima volta il torneo dei migliori otto, e a farlo in casa, a, quellache l’anno scorso ha aiutato non poco a far letteralmente esplodere, in tutti i sensi, laMania.