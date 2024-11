LIVE – Sinner-De Minaur 6-3 5-3 round robin Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile latestuale di-De, incontro valevole per il Gruppo Ilie Nastase sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. L’azzurro è pronto al debutto nell’evento dove lo scorso anno fu costretto ad arrendersi solamente nell’ultimo atto di fronte al campionissimo serbo Novak Djokovic. Per lui si tratta di un ritorno in campo dopo aver saltato precauzionalmente il Masters 1000 di Parigi-Bercy per via di un virus intestinale. Dall’altra parte della rete trova il solidissimo australiano, riuscito a rientrare nel novero dei migliori otto grazie all’ultimissimo slot a disposizione proprio grazie al forfait per infortunio del ventiquattro volte re degli Slam.Tra i due tennisti è addirittura l’ottavo scontro diretto della carriera, conche conduce nettamente per 7-0 e partirà decisamente favorito in base alle quote dei bookmakers.