LIVE – Olimpia Milano-Venezia 79-78 | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilindi, sfida valida per la 7^ giornata delladi. La squadra di coach Messina è reduce dal pesante KO contro Trento nell’ultimo turno, che è arrivato però tra due importanti vittorie in Eurolega, compresa quella di pochi giorni fa contro il Real Madrid. I lagunari, invece, arrivano da tre vittorie consecutive in campionato, ma in settimana è arrivata un’altra sconfitta in Eurocup. Le due squadre si sono già affrontate in stagione, in semifinale di Supercoppa Italiana: allora, a vincere fu l’. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 10 novembre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAAPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F579-78VINCE79-78!40? – SUL FERRO IL TIRO DELLA VITTORIA DI PARKS!40? – Arresto e tiro a segno di Casarin! 79-78 a 30? dalla sirena39? – Due schiacciate nel giro di pochi secondi di Kabengele e Simms:non molla e torna a -2 sul 79-7638? – Gran palla di Dimitrijevic per Mirotic, 79-7238? – Tripla di Dimitrijevic, 77-7237? – Va dentro e assorbe benissimo il contatto Casarin, 74-7237? – Schiaccia Kabengele:rimane incollata sul 74-7034? – McCormack interrompe il parziale, 70-6534? – Tripla di Fernandez e 16-0 di parziale! -3 Reyer, 68-6533? – Fernandez ruba e lancia Parks in contropiede: 13-0 di parziale e 68-6233? – Da tre McGruder! Tornano a -8 gli orogranata: 68-6032? – Tripla di Simms e parziale Reyer: 68-57 e -11FINE TERZO QUARTO: 66-4929? – Le due squadre a secco da oltre due minuti: risultato inchiodato sul 66-4925? – Scappa viasul 57-3823? – Bolmaro firma il 50-3622? – Schiaccia al volo Kabengele,a -10: 46-36FINE SECONDO QUARTO: 44-3220? – Coast to coast di Parks, che allo scadere firma il 44-3218? – Allunga sul +11ancora con Mirotic: 41-3016? – Alto basso tra LeDay e Mirotic: l’ex Real appoggia altri due e portasul 36-2815? – Tripla di Kabengele lato Reyer, 31-2815? – A segno LeDay, 31-2513? – E tripla anche di Brooks, 27-2312? – Wiltjer da tre, 24-23FINE PRIMO QUARTO: 24-2010? – Wiltjer risponde alla tripla di Brooks: 24-2010? – Tripla di Moretti, Reyer a -3 sul 21-189? – Back door e schiacciata di Bolmaro, 20-159? – Canestro e fallo di Caruso: 18-157? – Mirotic da sotto su gran assist di Dimitrijevic,a -1: 13-125? – Anche Bolmaro da tre:a -3, 9-64? – Si sblocca dopo quasi 4?con la tripla di LeDay: 6-33? – Parks sopra il ferro: 6-02? – Tante palle perse in questo inizio: i primi due sono della Reyer con Parks16.