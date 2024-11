LIVE – Milano-Busto Arsizio 0-0 15-7 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la settima giornata di andata diA1di. La squadra di Stefano Lavarini vanno a caccia del quarto successo consecutivo per rimanere in scia alla capolista Conegliano. Non bisogna però sottovalutare le farfalle, che sotto la guida di Enrico Barbolini hanno conquistato solo successi e non vogliono certo fermarsi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 10 novembre all’Allianz Cloud di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Numia Veroed Eurotek Uybadella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.