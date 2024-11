LIVE – Italia-Grecia 45-56 qualificazioni Europei femminili 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo I delleaglidi. Prosegue la marcia delle Azzurre verso la rassegna continentale, alla quale sono già qualificate in quanto Paese ospitante. Nonostante ciò, queste partite sono fondamentali per testare sempre di più il gruppo, che infatti pochi giorni fa contro la Repubblica Ceca ha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite di qualificazione. Ora, la sfida alle elleniche, battute un anno fa nel match di andata, ma che ritrovano Fasoula, a segno con 20 punti nella sconfitta contro la Germania. Un match tutto da seguire, quindi, quello di Chalkida, a 90 km da Atene. La palla a due è fissata alle ore 13:45 di domenica 10 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.