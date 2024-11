Oasport.it - LIVE Grecia-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: le azzurre cercano conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, quarta giornata delleaglidi2025! Leprovano ad allungare la striscia positiva calando il bis in questa finestra di novembre nel girone I.Le ragazze di coach Andrea Capobianco hanno un ruolino di marcia perfetto finora, con tre successi in altrettante sfide fin qui disputate che gli consentono di issarsi al primo posto in classifica. Pochi giorni fa, nel nuovo PalaSport di Genova, Cecilia Zandalasini e compagne sono uscite vittoriose dal confronto con la Cechia (68-47) con 8 punti della ‘stella’ vice-campionessa in WNBA ed altrettanti di Francesca Pan.Laprova a vendicare la sconfitta subita un anno fa a Vigevano (Pavia) contro la rappresentativa del Belpaese, con le padrone di casa che hanno maturato una sola vittoria a fronte di due sconfitte – l’ultima delle quali giovedì in trasferta contro la Germania.