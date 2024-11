LIVE – Cremona-Brescia | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilindi, sfida valida per la 7^ giornata delladi. Nuovo impegno ad elevata difficoltà per gli uomini di coach Cavina che, dopo la sconfitta contro la Virtus Bologna, non sono riusciti a rifarsi contro Scafati e sono attesi ora da un altro match di altollo. Di fronte, infatti, c’è la Germani di coach Poeta, che dopo due vittorie consecutive si è fermata contro Trapani. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 10 novembre sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAAPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F517.