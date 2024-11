Ilpiacenza.it - Letta per Albasi: «Ha sempre dato il massimo, ora c’è bisogno di concretezza»

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

Puntuale e sorridente il deputato Enrico, ex presidente del Consiglio dei Ministri, ha fatto tappa presso il Salone Eventi di Geocart in via degli Spinoni a Piacenza per sostenere la candidatura di Lodovicoalle regionali dell’Emilia-Romagna. «haile ogni.