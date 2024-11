Genovatoday.it - Lavori alla metropolitana: chiusura serale anticipata da lunedì a giovedì

"Il piano delle attività di manutenzionedelladella prossima settimana prevede: il revamping dei sistemi di rilevazione incendio in galleria, l’instzione della nuova illuminazione LED nelle stazioni e le prove in linea dei nuovi treni Hitachi". Lo scrive Amt in una nota.