Bolognatoday.it - L'attacco di Lepore: "Ci hanno mandato 300 camicie nere"

Leggi l'articolo completo su Bolognatoday.it

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNon si spengono le polemiche per gli episodi di ieri e le tensioni per la manifestazione delle destre radicali, la piazza dei collettivi e gli scontri con le forze dell'ordine.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayTra.