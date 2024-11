Ilpiacenza.it - L'Assigeco crolla nell'ultimo quarto: ko a Cento

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

Non riesce a trovare il terzo successo consecutivo l’Piacenzaa decima giornata di campionato in A2 contro la Sella. Sul parquet della Baltur Arena i ragazzi di coach Manzo combattono per tre quarti contro i padroni di casa in una partita a basso punteggio, ma sprofondano.