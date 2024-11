Brindisireport.it - Ladri scatenati: saccheggiate le passerelle del parco Punta del Serrone

Leggi l'articolo completo su Brindisireport.it

Il Partito Democratico di Brindisi esprime ferma condanna per l'incredibile furto delle palizzate della passerella sospesa deldiPenne-deldove ignoti criminali hanno evidentemente forzato il cancello d'ingresso, introducendo mezzi per smontare e portar via le travi in.