Agi.it - La Roma esonera Juric. Crisi nera per i giallorossi che perdono all'Olimpico con il Bologna

AGI - "Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane". Lo scrive la Asin una nota pubblicata sul sito al termine della gara persa in casa contro ilper 3-2. "Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità - prosegue la società- e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni". Si conclude così la giornatadella, che affonda sotto i colpi del, che vince all'per tre reti a due. Una pioggia di fischi dopo la quarta sconfitta consecutiva nelle ultime cinque giornate di campionato per i. Nella dodicesima giornata di Serie A: decidono le reti di Santiago Castro, Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson.